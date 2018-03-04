Михаил Левашов: "Давно не выходил на поле в премьер-лиге. Долго ждал"

Голкипер "Арсенала" Михаил Левашов после победы над "Ахматом" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России отметил, что долго ждал возвращения в главную команду туляков. Также футболист считает, что в этой встрече у него было немного работы.

– Ты сыграл первый матч в чемпионате после долгого перерыва. Какие ощущения?

– Да, давно не выходил на поле в премьер-лиге. Очень рад, что это случилось, долго ждал, впечатления непередаваемые, эмоции бурлят.

– Когда на трибунах все вместе кричат "Левашов, Левашов", какие впечатления?

– Мне казалось, даже мощнее стали кричать. С первых минут чувствовалась поддержка, это подбадривало и придавало уверенности.

– Сегодня у тебя было не так много работы. Как прокомментируешь последний удар по воротам "Арсенала"?

– Конечно, нам не повезло, что получил травму Хабиб, он очень много значит для наших оборонительных действий. Но ничего, мы проявили характер, перестроились. Тренер в перерыве дал установку, как действовать в обороне. Работы у меня было не так много. А последний удар – там непонятно, то ли был пас, то ли удар. Забрал мяч.

– Как удалось сегодня выстроить оборону так, что "Ахмату" практически не удалось ничего создать?

– Перестраивались, играли компактно. Всех секретов раскрывать не буду, должны же быть какие-то домашние заготовки как впереди, так и сзади (смеется).

– Погодные условия сильно повлияли на сегодняшнюю игру?

– Нет, мы два дня тренировались – было еще холоднее. Сегодня температура была комфортная, а то, что снег шел, особо внимания не обращали.

– Так получилось, что и в прошлом году была запоминающаяся игра с "Ахматом", и в этом. Это теперь твоя любимая команда?

– Не знаю, посмотрим… Да, так получилось, что и в прошлом сезоне дебютировал в матче с грозненцами, и тогда тоже сыграли "на ноль". Правда, тогда не забили, хотя и могли. Да и сегодня только на 91-ой минуте забили, уже была главная задача не пропустить. Считаю, что ребята молодцы, играли впереди до конца. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)