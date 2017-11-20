Михаил Кержаков: "Когда брат был уже известным, ровесники относились ко мне негативно"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков отметил, что ему порой мешает, что он является родным братом Александра Кержакова. По его словам, у некоторых людей складывалось мнение, что он попадал в юношескую сборную России по блату.

- Когда я играл еще на юношеском уровне, а старший брат уже стал известным футболистом, ровесники относились ко мне негативно, - цитирует пресс-служба "Зенита" Кержакова. - Конечно, не те, с кем я был в одной команде. Другие. Если меня признавали на турнире лучшим вратарем, сразу видел ироничные улыбки соперников. Мол, все ясно, брат слово замолвил. Они так думали, но даже не подозревали, что Саша для меня до сих пор самый суровый судья. Может, фамилия в каких-то моментах и помогала, вот только даже предположить не могу, каким образом.

Когда меня стали вызывать в юношескую сборную России, там подружился с одним парнем из другого города. Он потом честно признался, что у него еще до знакомства сложилось предубеждение, что я попал в сборную по блату. Однако потом он изменил первоначальное мнение.