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12:37 | Футбол — РФПЛ

Мелкадзе остался в запасе "Тосно" на матч с "Уралом"


Главные тренеры "Урала" и "Тосно" огласили стартовые составы команд на очный матч в 11-м туре чемпионата России. Нападающий гостей Георгий Мелкадзе начнет встречу на скамейке запасных.

"Урал": Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Чернов, Меркулов, Динга, Манучарян, Емельянов, Ильин.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Роша, Полетанович, Заболотный.

Запасные: Лукичев, Сухарев, Абазов, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Карницкий, Карвалью, Мелкадзе, Труич.

Трансляция матча "Урал" - "Тосно"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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