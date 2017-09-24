Мелкадзе остался в запасе "Тосно" на матч с "Уралом"

Главные тренеры "Урала" и "Тосно" огласили стартовые составы команд на очный матч в 11-м туре чемпионата России. Нападающий гостей Георгий Мелкадзе начнет встречу на скамейке запасных.

"Урал": Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Чернов, Меркулов, Динга, Манучарян, Емельянов, Ильин.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Роша, Полетанович, Заболотный.

Запасные: Лукичев, Сухарев, Абазов, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Карницкий, Карвалью, Мелкадзе, Труич.

Трансляция матча "Урал" - "Тосно"