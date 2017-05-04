Медведев признан лучшим футболистом "Ростова" в апреле

Вратарь "Ростова" Никита Медведев признан лучшим игроком команды в апреле по версии болельщиков. В ушедшем месяце голкипер отыграл шесть матчей и не пропустил ни одного гола.

22-летний россиянин побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии, не пропускавшего на протяжении 939 минут в сезонах-1999 и 2000. Медведев не позволяет соперникам отличиться уже 940 минут. В то время как голы в ворота "Локомотива", забитые Робсоном в 1999-м и Сергеем Наталушко в 2000-м, разделили 939 минут.

Последний раз Медведев пропустил 30 ноября 2016 года в игре против "Урала" (0:1). Отметим, что он провел всего 12 матчей в премьер-лиге (дебютировав в нынешнем сезоне) и пропустил 3 мяча в первых трех встречах.

Отметим, что в голосовании болельщиков "Ростова" второе место досталось нападающему Александру Бухарову, а третью строчку занял защитник Сесар Навас.