Матюнин правильно не наказал "Зенит" пенальти

На 44-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (0:1) правильно поступил арбитр Алексей Матюнин, не наказавший гостей 11-метровым ударом. Могло показаться, что Игорь Смольников защитил свои ворота, рукой парировал удар Александра Мильковича. Однако видеоповторы свидетельствуют, что мяч попал зенитовскому защитнику в живот. (Александр БОБРОВ)
marksan
Опять, полковник, пьяны? Какая 44 мин? На табло глаза подымите!
18:26
просто Царь
А если с другой камеры?
17:56
SP2
Ну если 46:53 кому то кажется 44-й минутой матча, а народ уже не может отличить руку от живота - тогда и этот момент тоже спорный... во цирк!!!
17:56
Производственник
такой журналистский идиотизм и комментировать глупо
17:55