Матюнин правильно не наказал "Зенит" пенальти

На 44-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (0:1) правильно поступил арбитр Алексей Матюнин, не наказавший гостей 11-метровым ударом. Могло показаться, что Игорь Смольников защитил свои ворота, рукой парировал удар Александра Мильковича. Однако видеоповторы свидетельствуют, что мяч попал зенитовскому защитнику в живот. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"