17:50 | Футбол — РФПЛ

Матюнин правильно не наказал "Зенит" пенальти

Игорь СМОЛЬНИКОВ отражает удар Александра МИЛЬКОВИЧА. Игорь СМОЛЬНИКОВ отражает удар Александра МИЛЬКОВИЧА.
Игорь СМОЛЬНИКОВ отражает удар Александра МИЛЬКОВИЧА.
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На 44-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Амкар""Зенит" (0:1) правильно поступил арбитр Алексей Матюнин, не наказавший гостей 11-метровым ударом. Могло показаться, что Игорь Смольников защитил свои ворота, рукой парировал удар Александра Мильковича. Однако видеоповторы свидетельствуют, что мяч попал зенитовскому защитнику в живот. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Амкар" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

Опять, полковник, пьяны? Какая 44 мин? На табло глаза подымите!

18:26

просто Царь

А если с другой камеры?

17:56

SP2

Ну если 46:53 кому то кажется 44-й минутой матча, а народ уже не может отличить руку от живота - тогда и этот момент тоже спорный... во цирк!!!

17:56

Производственник

такой журналистский идиотизм и комментировать глупо

17:55