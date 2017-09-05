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12:01 | Футбол — РФПЛ

Матч "Спартак" - "Зенит" перенесен с воскресенья на понедельник

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РФПЛ на официальном сайте объявила об изменениях в расписании трех матчей чемпионата России.

Встреча 18-го тура между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет в понедельник, 27 ноября, в 19.30 по московскому времени. Ранее она была запланирована на воскресенье, 26 ноября.

Напомним, что во вторник, 21 ноября, красно-белые на своем поле примут "Марибор" в рамках группового турнира Лиги чемпионов. "Зенит" в четверг, 23 ноября, дома сыграет с "Вардаром" в групповом этапе Лиги Европы.

Игра 10-го тура чемпионата России "Тосно" - "Спартак" перенесена с субботы, 16 сентября (начало - 14.00 по Москве), на воскресенье, 17 сентября (13.00). Матч того же тура "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" пройдет 17 сентября и начнется в 11.00 по московскому времени. Изначально встреча должна была пройти на день ранее и стартовать в 11.30.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Жорик Вартанов

sidors Стадионы надо было крытые строить, наверное________________ нафиг нам еще одна Протек-Арена?

14:36

sidors

Стадионы надо было крытые строить, наверное

14:02

Den211

зря перенесли. В ноябре вообще слишком жарко в футбол играть. В шахматы еще ничего, если только поближе к Норильску гденть. Вот в январе самое оно. Главное лыжи правильные подобрать и вперед, никакая Барселона не угонится.

13:49

sidors

Вот скажите ЗАЧЕМ ВЧЕРА НА ХОККЕЕ включали музыку Лиги Чемпионов по футболу? На что спартаковцы расчитывали?

13:43

sidors

Антиконь . -яблоками обожрались ...конскими ?

13:41

serzheo

Ну главное что бы Панов приехал в тушино, талисман как никак, и тогда "дай пять" )))

13:40

sidors

Да какая это новость и какого дня? Где фото и видео Глушакова и Панова на вчерашнем "космическом" спартаковском хоккее под музыку Лиги Чемпионов? Или вы про Спартак как про покойников либо хорошо либо ничего?

13:40

Jean4

Думаю дома Спартак будет более состоятелен и даст бой полит проекту, даже по прошлому сезону к-б все-таки более домашняя команда.

13:34

Антиконь .

Бомжары сикнули!!! После Вардара попукивают заранее!!! Хотя за деньги российских пенсионеров можно не только матч перенести, но и запросто его купить!!!

13:26

Инквизитор 2013-9

Начинается... Пишите технарь и все дела...((((

13:12

Don

Делаварчик, иди проспись, просила твоя помойка, Спартак пошел навстречу! Вы только и умеете, что просить, воровать и покупать за халявное государственное бабло)

13:02

Luch-Energy

Ну правильно че, 27 ноября выходной же

12:26

alex-ls

у кого после Иеуды горит?

12:17

azmiser

Ну, это СпаМ не спасёт. Главное, чтобы Панов опять пришел на игру в красных портках

12:16

shpasic

ну, правильно. вечером в понедельник в Тушино по-любому полный стадион соберётся. особенно для бакланов удобно.

12:14

Delavar-80

Это Спартак просил, пятая точка горит после 5-1 в Петербурге, пытаются отсрочить очередную порку.

12:12