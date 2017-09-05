Матч "Спартак" - "Зенит" перенесен с воскресенья на понедельник

РФПЛ на официальном сайте объявила об изменениях в расписании трех матчей чемпионата России.

Встреча 18-го тура между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет в понедельник, 27 ноября, в 19.30 по московскому времени. Ранее она была запланирована на воскресенье, 26 ноября.

Напомним, что во вторник, 21 ноября, красно-белые на своем поле примут "Марибор" в рамках группового турнира Лиги чемпионов. "Зенит" в четверг, 23 ноября, дома сыграет с "Вардаром" в групповом этапе Лиги Европы.

Игра 10-го тура чемпионата России "Тосно" - "Спартак" перенесена с субботы, 16 сентября (начало - 14.00 по Москве), на воскресенье, 17 сентября (13.00). Матч того же тура "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" пройдет 17 сентября и начнется в 11.00 по московскому времени. Изначально встреча должна была пройти на день ранее и стартовать в 11.30.