Матч "Спартак" - "Зенит" перенесен с воскресенья на понедельник

РФПЛ на официальном сайте объявила об изменениях в расписании трех матчей чемпионата России.
Встреча 18-го тура между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет в понедельник, 27 ноября, в 19.30 по московскому времени. Ранее она была запланирована на воскресенье, 26 ноября.
Напомним, что во вторник, 21 ноября, красно-белые на своем поле примут "Марибор" в рамках группового турнира Лиги чемпионов. "Зенит" в четверг, 23 ноября, дома сыграет с "Вардаром" в групповом этапе Лиги Европы.
Игра 10-го тура чемпионата России "Тосно" - "Спартак" перенесена с субботы, 16 сентября (начало - 14.00 по Москве), на воскресенье, 17 сентября (13.00). Матч того же тура "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" пройдет 17 сентября и начнется в 11.00 по московскому времени. Изначально встреча должна была пройти на день ранее и стартовать в 11.30.
Жорик Вартанов
sidors Стадионы надо было крытые строить, наверное________________ нафиг нам еще одна Протек-Арена?
14:36
sidors
Стадионы надо было крытые строить, наверное
14:02
Den211
зря перенесли. В ноябре вообще слишком жарко в футбол играть. В шахматы еще ничего, если только поближе к Норильску гденть. Вот в январе самое оно. Главное лыжи правильные подобрать и вперед, никакая Барселона не угонится.
13:49
sidors
Вот скажите ЗАЧЕМ ВЧЕРА НА ХОККЕЕ включали музыку Лиги Чемпионов по футболу? На что спартаковцы расчитывали?
13:43
sidors
Антиконь . -яблоками обожрались ...конскими ?
13:41
serzheo
Ну главное что бы Панов приехал в тушино, талисман как никак, и тогда "дай пять" )))
13:40
sidors
Да какая это новость и какого дня? Где фото и видео Глушакова и Панова на вчерашнем "космическом" спартаковском хоккее под музыку Лиги Чемпионов? Или вы про Спартак как про покойников либо хорошо либо ничего?
13:40
Jean4
Думаю дома Спартак будет более состоятелен и даст бой полит проекту, даже по прошлому сезону к-б все-таки более домашняя команда.
13:34
Антиконь .
Бомжары сикнули!!! После Вардара попукивают заранее!!! Хотя за деньги российских пенсионеров можно не только матч перенести, но и запросто его купить!!!
13:26
Инквизитор 2013-9
Начинается... Пишите технарь и все дела...((((
13:12
Don
Делаварчик, иди проспись, просила твоя помойка, Спартак пошел навстречу! Вы только и умеете, что просить, воровать и покупать за халявное государственное бабло)
13:02
Luch-Energy
Ну правильно че, 27 ноября выходной же
12:26
alex-ls
у кого после Иеуды горит?
12:17
azmiser
Ну, это СпаМ не спасёт. Главное, чтобы Панов опять пришел на игру в красных портках
12:16
shpasic
ну, правильно. вечером в понедельник в Тушино по-любому полный стадион соберётся. особенно для бакланов удобно.
12:14
Delavar-80
Это Спартак просил, пятая точка горит после 5-1 в Петербурге, пытаются отсрочить очередную порку.
12:12