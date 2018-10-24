Массимо Каррера: "Спасибо Федуну, Измайлову и моим детям - футболистам"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве заявил, что благодарен владельцу красно-белых Леониду Федуну за то, что тот дал ему возможность возглавить московскую команду.

- Благодарю Марко Трабукки, который организовал нашу встречу. Я кое-что подготовил. Хочу обратиться со словами. Даже записал. С годами память подводит! Итак, напоминаю, что два с половиной года я провел в "Спартаке". Для меня это были замечательные годы. Это первый самостоятельный тренерский опыт. Сумел передать команде многое. Команда не выигрывала 16 лет, а я привел ее к победу, и этот успех навсегда будет в моей душе. Очень рад, что доставил столько положительны эмоций болельщикам. Мы выиграли Суперкубок, который раньше никогда "Спартаку" не давался. Считаю итог работы положительным. Конечно, были взлеты и падения. И в этом году мы всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов! Готов работать.

Итак, мои благодарности. Спасибо Федуну, который дал эту возможность и поверил в меня. Для меня большая честь, что я тренировал "Спартак". Всегда буду благодарен господину Федуну.

Спасибо и клубу. Вице-президенту Измайлову. Секретариату, аппарату. И особая благодарность – моей семье, моим детям, то есть моим игрокам. Они дали все, что могли дать. Было приятно поужинать с игроками накануне, была отличная встреча. Игроки все это время способствовали моему росту. Я им многим обязан! Чем-то с ними поделился и я. Личными человеческими качествами. Прежде чем оценивать игрока на поле, его надо оценить как человека. И когда я был игроком, и в тренерское время всегда старался быть честным. И любил всех, кто играл со мной, вне зависимости от роли этого человека. Но бывает, что в жизни сталкиваешься с разными людьми. (Дмитрий Зеленов)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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