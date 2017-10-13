Массимо Каррера: "Севилья"? Победы помогают выигрывать и в дальнейшем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" (2:1) отметил настрой подопечных и похвалил соперника за хорошую игру. По словам наставника, во встрече Лиги чемпионов с "Севильей" в ближайший вторник нужно проявить те же качества.

– Провели игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело, – отметил Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Нам противостоял очень хорошо организованный соперник, который отлично двигается и играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.

Поможет ли эта победа при подготовке к "Севилье"? Конечно, победы помогают побеждать и в дальнейшем. Нас ждет очень тяжелый матч. Однако, если выходить на поле с таким желанием побеждать и спортивной злостью, то все возможно.

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"