Массимо Каррера: "Севилья"? Победы помогают выигрывать и в дальнейшем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" (2:1) отметил настрой подопечных и похвалил соперника за хорошую игру. По словам наставника, во встрече Лиги чемпионов с "Севильей" в ближайший вторник нужно проявить те же качества.
– Провели игру с хорошей спортивной злостью и концентрацией. Было очень тяжело, – отметил Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Нам противостоял очень хорошо организованный соперник, который отлично двигается и играет. Хочу поздравить обе команды с хорошей игрой.
Поможет ли эта победа при подготовке к "Севилье"? Конечно, победы помогают побеждать и в дальнейшем. Нас ждет очень тяжелый матч. Однако, если выходить на поле с таким желанием побеждать и спортивной злостью, то все возможно.
waleriy
Концовка валидольная и такое уже входит в привычку- в каждом матче.
22:13
pahom-17
одно напрягает...после забитых мячей Спартак начинает катать вату..сбавляет обороты...плохо сушит игру..начинает часто ошибаться в передачах...появляются ненужные штрафные , навесы.. в итоге садится в оборону...отсюда и валидольные последние минуты..
22:10
suff1x
одно неприятно - в атаке игры нет. если в первом тайме были комбинации, иногда приятно было смотреть на движуху до штрафной. то во втором все развалилось - почему?
21:51