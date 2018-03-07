Массимо Каррера: "Промес и Педро Роша на льду вас разочаруют"

Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА на матче Кубка Гагарина между красно-белыми и ЦСКА. Фото Евгений БЕЛОУСОВ, "СЭ"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера пообщался с корреспондентами "СЭ" во время третьего матча 1/8 финала Кубка Гагарина "Спартак" – ЦСКА. Армейцы выиграли эту встречу со счетом 3:1, а счет в серии стал 3-0 в их пользу.

– Первый раз смотрю хоккей на стадионе, – сказал Каррера. – Специально выбрал дерби. К сожалению, пока все не очень хорошо (к моменту разговора спартаковцы уступали со счетом 0:3 – Прим. "СЭ"), но еще есть время отыграться.

– Разбираетесь в хоккейных правилах?

– Признаться, не очень хорошо. Мне известно, что сборная России выиграла Олимпиаду, поэтому для меня это важнее, чем понимание правил.

– Вы когда-нибудь пытались встать на коньки?

– Да, пробовал, но потом решил играть в футбол (улыбается).

– Не жалеете, что в футболе нельзя подраться "один на один" как в хоккее?

– Нет. Футбол – это совсем другой вид спорта, который отличается от всех остальных, поэтому нет такого правила.

– Почему хоккейный "Спартак" третий матч не может забить ЦСКА?

– Я недостаточно хорошо разбираюсь в этом виде спорта, чтобы давать советы тренеру хоккейной команды. Надеюсь, что он найдет выход из этой ситуации. У меня хватает своих проблем.

– Может, одолжите Квинси Промеса или Педро Рошу хоккейному "Спартаку"?

– Боюсь, что они вас разочаруют с точки зрения катания.

– Может быть, стоит провести товарищеский матч между футбольным и хоккейным "Спартаком"?

– Это без проблем можно организовать.

– В хоккей ваши ребята смогут сыграть?

– Намного проще хоккеистам будет выйти на футбольное поле, чем наоборот. (Евгений БЕЛОУСОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)