Массимо Каррера передал привет. Из Амстердама

Младшая дочь бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Мартина в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней 54-летний специалист запечатлен на центральном вокзале Амстердама вместе со своей семьей.

Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября после поражения от "Арсенала" в матче 11-го тура премьер-лиги (2:3). Под руководством итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок-2017.

Все о чемпионате России - здесь