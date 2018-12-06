Массимо Каррера передал привет. Из Амстердама

Младшая дочь бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Мартина в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней 54-летний специалист запечатлен на центральном вокзале Амстердама вместе со своей семьей.
Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября после поражения от "Арсенала" в матче 11-го тура премьер-лиги (2:3). Под руководством итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок-2017.
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