22:13 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера передал привет. Из Амстердама

Массимо Каррера в Амстердаме. Фото Инстаграм Мартины Карреры.
Массимо Каррера в Амстердаме. Фото Инстаграм Мартины Карреры.
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Младшая дочь бывшего главного тренера "Спартака"  Массимо Карреры Мартина в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней 54-летний специалист запечатлен на центральном вокзале Амстердама вместе со своей семьей.

Напомним, Каррера был уволен из "Спартака" 22 октября после поражения от "Арсенала" в матче 11-го тура премьер-лиги (2:3). Под руководством итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок-2017.

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