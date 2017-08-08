Массимо Каррера: "Освежу состав на игру с "Арсеналом", но не скажу вам, кого выпущу"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера во время пресс-конференции отметил, что состав команды претерпит изменения в матче 5-го тура чемпионата России против "Арсенала". Также специалист рассказал, что читает прессу после поражений своей команды.

– Собираетесь ли освежить состав на матч с "Арсеналом"? Почему в этом сезоне совсем не играют Джано и Петкович?

– При выборе футболистов я отталкиваюсь, исходя из соперников. Когда один футболист играет на месте другого – не потому, что он мне больше нравится, а многое зависит от оппонента, – сказал Каррера. – Собираюсь ли я освежить состав на "Арсенал"? Да. Но естественно я не скажу вам, кого именно выпущу.

– Читаете прессу после поражений?

– Прежде всего я читаю прессу именно тогда, когда мы проигрываем. Мне интересны мнения: что думают о команде и тренере.

– Сейчас очень много критики льется на Глушакова. Был ли у вас с ним разговор?

– Я никогда не говорю о том или ином футболисте персонально, люблю рассуждать об игре команды. (Михаил ГОНЧАРОВ)