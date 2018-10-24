Массимо Каррера: "Остаться в России? Почему нет!"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве заявил, что в будущем может рассмотреть предложения из России.

- Расскажите о планах на будущее. Где видите свою карьеру? Останетесь ли в России? Говорят, в Туле место освободится.

- До 7-8 ноября останусь здесь. Буду наслаждаться городом, расслабляться. Потом возьму небольшой отпуск, чтобы сбросить накопленный груз. Два с половиной года получились напряженными. Быть тренером это значит постоянный стресс. Даже когда спишь, не перестаешь думать: как сыграть, как поступить, правильно ли я сделал те или иные вещи. А вот после отпуска посмотрим. Если у какой-то команды будет намерение привлечь меня, я рассмотрю предложение. Из России? Почему нет. (Дмитрий Зеленов)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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