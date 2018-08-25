Массимо Каррера - о Рианчо: "У меня только два глаза, какие-то моменты в одиночку не получается увидеть"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Динамо" (2:1) в пятом туре российской премьер-лиги отметил, что его команда перестала прессинговать после 70-й минуты матча.

- "Спартак" провел почти идеальный матч, как показалось, но последние 15 минут опять были волнительными. Как избавиться от такого?

- Последние 20 минут мы сели, прекратили прессинговать, и защитники "Динамо" стали забрасывать мяч высоко. Мы плохо контролировали мяч на этом отрезке. Естественно, при счете 2:0, если не забиваешь третий, а пропускаешь, это затрудняет концовку. Как исправить? Нужно работать и объяснять ребятам.

- В эти же 20 минут на скамейке появился Рауль Рианчо, который начал активно руководить игроками. А вы его даже, показалось, успокаивали. Можете прокомментировать его действия?

- Я его успокаивал, потому что судья мог удалить его. Только из-за этого. Безусловно, Рианчо нужен в таких ситуациях. У меня ведь только два глаза, бывает, какие-то моменты в одиночку не получается увидеть.

- Вы его пригласили специально на эти минуты?

- Он всегда спускается в концовке матчей. Вам нужно показать приглашение? (Михаил ГОНЧАРОВ)

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