17:36 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "Не вижу проблем в том, чтобы поприветствовать Пилипчука перед матчем с "Ахматом"

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Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера заявил, что поприветствует своего бывшего коллегу по московскому клубу Романа Пилипчука, который стал помощником наставника "Ахмата"  Рашида Рахимова.

Не вижу никаких проблем в том, чтобы поприветствовать Пилипчука перед нашим матчем, - приводит слова Карреры "Матч ТВ". - В конце прошлого сезона он сделал свой выбор, сам заявил об уходе из "Спартака", теперь приступил к новой работе в новом клубе, в чем тут проблема? Во всяком случае для меня лично ее нет.

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок.

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Дополнительная информация

https://matchtv.ru/football/rfpl/matchtvnews_NI892880_Ne_vizhu_problem_poprivetstvovat_Pilipchuka_pered_matchem_Ekskluziv_Match_TV_s_Karreroj

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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