Массимо Каррера: "Не показалось, что игра Селихова в дерби получилась не очень уверенной"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что игра вратаря Александра Селихова не показалась ему не очень уверенной, передает с 3-й Песчаной улицы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Он также добавил, что заменил полузащитника Фернанду на Джано Ананидзе чисто из тактических соображений.

– Сегодня снова в воротах сыграл Селихов. Вам не показалось, что его игра в дерби оказалась не очень уверенной? - вопрос Каррере.

– Нет, не показалось. Как и у всех команд, у меня есть два вратаря, которые борются за место в стартовом составе.

– Что с Зе Луишем, который был заменен в первом тайме? И как себя чувствует Фернанду, поливавший водой руку?

– С Фернанду все хорошо. Заменил его на Джано чисто из тактических соображений. А у Зе Луиша проблема с задней мышцей, завтра узнаем подробности.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"