Массимо Каррера: "Фернанду ошибается? С кем не бывает"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России с "Уралом" поддержал полузащитника Фернанду. Специалист подчеркнул, что постоянно общается с бразильцем, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Фернанду забил прекрасный гол, но совершил огромное количество ошибок в передачах. Как оцените его действия в сезоне и что с ним не так?



– В футболе не ошибается только тот, кто в него не играет! Конечно же, можно допускать ошибок меньше.



– Мы говорим о грубых ошибках, а не помарках.



– Я общаюсь с ним. Он себя хорошо чувствует. Да, порой ошибается, но я сам играл в футбол и с этим сталкивался. С кем не бывает.