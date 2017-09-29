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18:46 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Фернанду ошибается? С кем не бывает"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России с "Уралом" поддержал полузащитника Фернанду. Специалист подчеркнул, что постоянно общается с бразильцем, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

 
Главный тренер &quot;Спартака&quot; Массимо КАРРЕРА.Открытая тренировка "Спартака" - в прямом эфире

– Фернанду забил прекрасный гол, но совершил огромное количество ошибок в передачах. Как оцените его действия в сезоне и что с ним не так?

– В футболе не ошибается только тот, кто в него не играет! Конечно же, можно допускать ошибок меньше.

– Мы говорим о грубых ошибках, а не помарках.

– Я общаюсь с ним. Он себя хорошо чувствует. Да, порой ошибается, но я сам играл в футбол и с этим сталкивался. С кем не бывает.

Матч "Спартак" - "Урал" пройдет в субботу, 30 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 12-й тур
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