Мартин Йиранек: "Готов помочь "Томи", это близкая мне команда"

Защитник "Пршибрама" Мартин Йиранек рассказал, что с удовольствием готов вернуться в Россию. Он отметил, что не против вновь сыграть за "Томь", за которую выступал с 2013 по 2016 год.

– Конкретных предложений от российских клубов у меня нет, но готов вернуться, – сказал Йиранек. – "Томь"? С удовольствием вновь поиграл бы за этот клуб. Хочется помочь в трудный период, это близкая мне команда.

Напомним, что Йиранек также выступал в России за "Спартак" и "Терек". Экс-игрок сборной Чехии провел в России в общей сложности 11 лет. (Сергей АСТАХОВ)