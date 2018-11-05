Марко Трабукки: "Жаль, что Рианчо с составом так не угадал, как с прогнозом о погоде"

Известный футбольный агент Марко Трабукки пошутил над высказыванием и.о. главного тренера "Спартака" Рауля Рианчо. Наставник после поражения от "Урала" (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России сказал следующее: "Каждый раз после дождя выходит солнце".

- А Рианчо-то не обманул. Солнце действительно вышло, - написал телекомментатор Нобель Арустамян в Твиттере, говоря о хорошей погоде.

- Жаль, что он с составом так не угадал, как с прогнозом о погоде, - ответил Трабукки.

Жаль, что он с составом так не угадал, как с прогнозом о погоде((( – Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 5 ноября 2018 г.



