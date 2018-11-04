Рианчо после четвертого домашнего поражения "Спартака": "Каждый раз после дождя выходит солнце"

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата России от "Урала" (1:2) подчеркнул, что у красно-белых были хорошие моменты.

– Результат отрицательный, как очевидно, – сказал Рианчо. – Мы не можем быть довольны таким счетом. Игра состояла из двух частей. В первом мы пытались разыгрывать атаки, дисциплинированно. Потом мы прижались к своим воротам, оставили инициативу. Во втором тайме получилось сделать шаг вперед в плане атаки, как и задумывали. Были у нас свои моменты. Если не ошибаюсь, 14 раз мы пробили по воротам, из них 5 в створ. Хорошие, четкие моменты. Но мы не забили. Каждый раз после дождя выходит солнце. Завтра тоже выйдет солнце, и мы продолжим работу.

– Вам не кажется, что вы ошиблись со стартовым составом? И в чем суть игры Боккетти опорником?

– Вы считаете, я ошибся, не поставив Еременко в стартовый состав? А я думаю, то вы ошибаетесь. Еременко два года не играл в футбол. Я не могу сразу отдать Еременко на растерзание львам и взвалить на него такую ответственность. Он будет постепенно входить в игру, наращивая ритм. Поэтому в стартовом составе вышли Зобнин и наш молодой Игнатов. (Александр Рогулев)​