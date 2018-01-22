Марко Петкович: "Мне всегда нравилась игра Ивановича и Видича"

Защитник "Спартака" Марко Петкович отметил, что ему всегда нравилась игра защитника "Зенита" Бранислава Ивановича и Неманьи Видича. Он также добавил, что продолжает изучать русский язык.

– Мне нравится игра Бранислава Ивановича, который является легендарным футболистом для нашей страны, мы часто общаемся с ним в сборной, у него всегда есть чему поучиться, – цитирует ТАСС Петковича. - Еще мне всегда нравилась игра Неманьи Видича, правда, пока не удалось с ним пообщаться, но я думаю, что еще успею это сделать.

Я занимаюсь с преподавателем, чтобы как можно скорее начать максимально понимать партнеров по команде. Конечно, наши языки похожи, но дополнительные уроки и объяснения учителей способствуют скорейшему прогрессу. Я хочу максимально понять культуру, традиции и быт России, а для этого сначала нужно выучить язык.

В текущем сезоне 25-летний Петкович провел 8 матчей во всех турнирах и отдал одну передачу.