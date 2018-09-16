15:31 | Футбол — РПЛ

Маркизио дебютировал в "Зените" в матче с "Оренбургом"

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Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио дебютирует за питерцев в выездном матче 7-го тура чемпионата России против "Оренбурга". На 71-й минуте игры 32-летний итальянец вошел в игру вместо Леандро Паредеса.

Маркизио присоединился к "Зениту" 3 сентября, подписав двухлетний контракт. Ранее полузащитник выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 год. За это время он помог туринцам выиграть 14 трофеев, среди которых 7 титулов чемпиона Италии.

Оренбург - Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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