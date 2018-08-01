Маринату Гильерме: "ВАР может решать судьбу чемпионства"

Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме высказал мнение, что в российском футболе нужно внедрять ВАР. По его словам, чемпионат мира показал насколько это является успешным инструментом.

- Какой информацией опытные футболисты команды обладают о новичках, которые только вливаются в коллектив? Может, с кем-то были знакомы до этого?

- У нас в команде почти не было изменений. Ушел только Неманья Пейчинович и Ари. Сейчас пришли три новичка, и пока мы не тренировались все вместе. Думаю, это произойдет в ближайшее время, и мы скоро узнаем друг друга. Но это зависит от Юрия Семина. я считаю, что у нас хорошая трансферная кампания, потому что впереди долгий сезон и выступление в Лиге чемпионов.

- Юрий Семин отметил, что было бы здорово, если бы систему ВАР как можно скорее внедрили в чемпионат России. Как вы к этому относитесь, как вратарь?

- Я тоже не против. Думаю, у нас должны быть такие технологии, потому что это может решать судьбу чемпионства. Это очень важно. Мы видели, что на чемпионате мира это получилось удачно. Почему бы не внедрить в чемпионате России? (Ярослав СУСОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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