Мануэл Фернандеш: "У сборной Португалии сейчас сформировавшийся состав, и не верится, что про меня вспомнят"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью "СЭ" признался, что не верит в вызов в сборную Португалии. Также он отметил, что его в первую очередь заботят дела клуба.

– Вместе с вами Эдер может обратить на себя внимание главного тренера сборной Португалии, верно?

– Я так не думаю. Говорю за себя, не за Эдера. У сборной сейчас сформировавшийся состав, и не верится, что про меня вспомнят. Считаю, что в прошлом сезоне заслуживал шанса на вызов, однако не дождался. Хотя Фернанду Сантуш был моим тренером в "Бенфике". Но ни о какой обиде речи нет, я все понимаю: сейчас в сборную вызываются достойные. Тем более команда победила на чемпионате Европы, и было бы странно сильно менять состав.

– Но в прошлом сезоне "Локо" не играл в еврокубках. Может, Лигой Европы сделаете себе рекламу?

– Посмотрим. Я люблю свою сборную, но прежде всего меня заботят дела "Локомотива". (Филипп ПАПЕНКОВ)

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