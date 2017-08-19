Мануэл Фернандеш: "Думаю, в ворота "Спартака" не встал бы не готовый к игре голкипер"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил, что встреча получилась очень тяжелая. Португалец, забивший один мяч и оформивший две голевые передачи, подчеркнул, что и в прошлом году ему покорялся такой результат.

– Встреча получилась очень тяжелая, – сказал Фернандеш. – Мы хорошо играли в начале матча примерно двадцать пять минут, но затем пропустили мяч. После этого стали действовать на поле не так хорошо. После удаления у "Спартака" Александра Самедова мы неплохо начали второй тайм, в итоге это привело к забитому мячу. После этого наша команда играла лучше "Спартака".

– Вы сделали две передачи и забили мяч. Это наилучший результат за все время, что вы провели в "Локомотиве"?

– Не сказал бы. В прошлом году у меня был такой же результат. Но на этот раз значение гола и передач оказалось выше, потому что мы уступали со счетом 0:2, но в итоге смогли перевернуть ситуацию. Хотя когда "Спартак" забил мяч, я подумал, что мы не сможем отыграться.

– То, что у соперника на воротах стоял второй голкипер, повлияло на то, что вы решили пробить?

– Нет. Я не смотрел на вратаря, просто старался ударить как можно сильнее. Думаю, "Спартак" не стал бы ставить вратаря, который не был готов к матчу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"