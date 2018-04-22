Манчини перед матчем в Туле принял причастие в католической церкви

Пресс-атташе тульского "Арсенала" Евгений Овсянников сообщил, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед матчем 27-го утра чемпионата России пришел на воскресную мессу в тульский католический приход. Как отмечается, итальянец молился и принял причастие.
Напомним, "Зенит" в гостях сыграл вничью с "Арсеналом" со счетом 3:3. Ничью тулякам принес гол Артема Дзюбы на 88-й минуте встречи. Права на форварда принадлежат питерцам. Ранее сообщалось, что форварду пришлось заплатить из собственного кармана, чтобы сыграть в этом матче.
#Тула #Арсенал Интересный факт. Главный тренер @zenit_spb Роберто Манчини до матча с оружейниками пришел на воскресную Мессу в тульский католический приход, молился и принял Причастие. pic.twitter.com/XnmPXTrwgv– Евгений Овсянников (@gekasport) 22 апреля 2018 г.
shpasic
теперь-то Зенит будет всех рвать!
00:41
igogohruhru
Молился чтобы зенит в чемпионате занял 4 место.
00:01
вперёд Спартак!
Вымолил ничью!
23:25 22 апреля
Jean4
Ну теперь точно зинаида будет чемпионом!
23:24 22 апреля
GeoMaS
Да, ничья с Дзюбой стоила мессы!
23:18 22 апреля