22:51 22 апреля | Футбол — РФПЛ

Манчини перед матчем в Туле принял причастие в католической церкви

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Пресс-атташе тульского "Арсенала" Евгений Овсянников сообщил, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед матчем 27-го утра чемпионата России пришел на воскресную мессу в тульский католический приход. Как отмечается, итальянец молился и принял причастие.

Напомним, "Зенит" в гостях сыграл вничью с "Арсеналом" со счетом 3:3. Ничью тулякам принес гол Артема Дзюбы на 88-й минуте встречи. Права на форварда принадлежат питерцам. Ранее сообщалось, что форварду пришлось заплатить из собственного кармана, чтобы сыграть в этом матче.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

теперь-то Зенит будет всех рвать!

00:41

igogohruhru

Молился чтобы зенит в чемпионате занял 4 место.

00:01

вперёд Спартак!

Вымолил ничью!

23:25 22 апреля

Jean4

Ну теперь точно зинаида будет чемпионом!

23:24 22 апреля

GeoMaS

Да, ничья с Дзюбой стоила мессы!

23:18 22 апреля

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