Манчини перед матчем в Туле принял причастие в католической церкви

Пресс-атташе тульского "Арсенала" Евгений Овсянников сообщил, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед матчем 27-го утра чемпионата России пришел на воскресную мессу в тульский католический приход. Как отмечается, итальянец молился и принял причастие.

Напомним, "Зенит" в гостях сыграл вничью с "Арсеналом" со счетом 3:3. Ничью тулякам принес гол Артема Дзюбы на 88-й минуте встречи. Права на форварда принадлежат питерцам. Ранее сообщалось, что форварду пришлось заплатить из собственного кармана, чтобы сыграть в этом матче.