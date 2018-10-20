Мамаев в СИЗО уже трижды получал передачи, а братья Кокорины - ни разу

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий сообщил, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев​ за время пребывания в СИЗО уже трижды получал передачи. В то же время, нападающему "Зенита" Александру Кокорину и его брату Кириллу не приносили ничего.

Как сообщает "РИА Новости", Мамаев также воспользовался личным счетом, который пополняется родственниками, и подал заявку на посещение спортзала.

Напомним, Кокорины и Мамаев стали участниками двух потасовок в Москве 8 октября. Они были арсетованы до 8 декабря. В пятницу обжаловали меру пресечения. Апелляции оказались безуспешными. Предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

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