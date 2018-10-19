Мамаев остается в СИЗО. Апелляция отклонена

19 октября. Павел Мамаев присутствовал на заседании Мосгорсуда по видеосвязи из СИЗО "Бутырка". Фото "СЭ"

Мосгорсуд отклонил апелляцию полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на перевод под домашний арест.

Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин помещены в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В пресс-релизе на сайте ГУ МВД России по Москве написано: "В настоящее время А. Кокорину, П. Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении 2-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ "Побои" и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". К. Кокорину предъявлены обвинения в совершении 3-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ".

Слушания по апелляции Кокорина еще не стартовали.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!