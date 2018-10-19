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Мамаев остается в СИЗО. Апелляция отклонена

19 октября. Павел Мамаев присутствовал на заседании Мосгорсуда по видеосвязи из СИЗО "Бутырка". Фото "СЭ"
19 октября. Павел Мамаев присутствовал на заседании Мосгорсуда по видеосвязи из СИЗО "Бутырка". Фото "СЭ"

Мосгорсуд отклонил апелляцию полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на перевод под домашний арест.

Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин помещены в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. 

В пресс-релизе на сайте ГУ МВД России по Москве написано: "В настоящее время А. Кокорину, П. Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении 2-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ "Побои" и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". К. Кокорину предъявлены обвинения в совершении 3-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ".

Слушания по апелляции Кокорина еще не стартовали.

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