17:52 | Футбол — РПЛ

Мама Кокорина: "Саша не может жить без футбола"

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Мама нападающего "Зенита"  Александра Кокорина Светлана заявила, что ее сын не может жить без футбола. Она также рассказала о его восстановлении после тяжелой травмы, полученной в марте 2018 года.

- Он повторял и повторяет: "не дай бог никому пройти то, что прошел я". И вот он это прошел, - сказала Светлана Кокорина в программе "Малахов. Прямой эфир". - И уже осталось совсем чуть-чуть. И у меня была радость. Некоторые друзья вне футбола говорят, что двое суток не могли бы прожить так, как он живет. Скончались бы на вторые сутки. А он живет, он без этого не может.

Я читала в СМИ, что он уже подал заявление, чтобы его допустили в спортзал, который там есть.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара"  Павлом Мамаевымбыли взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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