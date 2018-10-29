Максим Калиниченко: "Скорее всего, у "Спартака" в матче с "Рубином" вперед будет выдвинут Попов"

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поделился ожиданиями от игры 12-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Рубином".

- Команды идут в турнирной таблице бок о бок, шансы на победу примерно одинаковы. Учитывая проблемы "Спартака", преимущество, наверное, все же стоит отдать "Рубину", - цитирует "РИА Новости" Калиниченко. - Обе команды мало забивают, вряд ли стоит ждать большого количества голов в этой встрече.

С "Рубином" в Казани "Спартаку" никогда просто не было, а сегодня "красно-белые" выйдут на поле без ряда ведущих футболистов. Травмы нападающих Зе Луиша и Луиза Адриану могут сказаться на атакующих действиях команды. Скорее всего, вперед будет выдвинут Ивелин Попов, не раз выходивший на этой позиции в сборной Болгарии.

"Рубин – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 12-й тур, 29 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 20.30 (мск)