Максим Беляев: "Ничья была бы равносильна поражению, но "Арсенал" даже очко не смог увезти из Уфы"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев после поражения от "Уфы" в матче 26-го тура чемпионата России (0:1) отметил, что для его команды даже ничья была бы равносильна поражению. Футболист добавил, что искусственный газон стадиона "Нефтяник" никак не сказался на игре его команды.

– В таком положении, в каком мы сейчас находимся, ничья равносильна поражению, но мы даже очко не смогли увезти отсюда. Дальше у нас очень тяжелый календарь - "Ростов", ЦСКА, "Спартак". Правда, три из них мы проводим на своем поле. В весенней части чемпионата мы неплохо играем на своей половине поля, будем делать ставку на это и ждать, что еще делать.

– В прошлом матче обыграли "Крылья", как это на настрое сказалось?

– У нас был эмоциональный подъем, в турнирной таблице также поменялись местами. Нужно было укреплять наше положение, но, к сожалению, не получилось.

– Искусственный газон как-то сказался?

– Нет, никак не сказался, нам нужно было играть и мяч контролировать. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" – "Арсенал"