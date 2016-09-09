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Магомед Оздоев: "Пауза пойдет "Рубину" на пользу"

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Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев в интервью "Известиям" выразил мнение, что перерыв, связанный с матчами сборных, пошел на польщу казанской команде. В понедельник "Рубин" встретится с "Уралом" в матче 6-го тура премьер-лиги.

– Это будет очень тяжелый матч, – приводит "Известия" слова Оздоева. – Чтобы подняться вверх по турнирной таблице, нам нужно побеждать. Думаю, "Рубину" перерыв пойдет на пользу. Команда отвлеклась, набрала новых эмоций, и мы готовы идти в бой. В начале чемпионата у "Рубина" многое не получилось. Но сейчас наступает именно то время, которое нельзя упускать.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/631367#ixzz4JjBtGKyb

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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