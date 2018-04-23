Магомед Митришев: "Ахмат" не ожидал такой крупной победы над "Спартаком"

Нападающий "Ахмата" Магомед Митришев после победы над "Спартаком" (3:1) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что команда набрала хорошую форму, что поможет занять более высокое место по итогам премьер-лиги.



– Сегодня на матче присутствовал Станислав Черчесов. Ожидаете приглашения в сборную России?

– Я особо не задумывался об этом. Сконцентрирован на матчах "Ахмата". У нас положение не очень хорошее, нужны очки. Я просто делал свою работу и старался выполнить ее хорошо.

– Помогло то, что после матча с "Локомотивом" вы остались в Москве?

– Конечно. Перелеты все равно сказываются на футболистах. Лишние два перелета были бы не очень хороши для нас.

– Давило ли на команду, что она совсем недавно находилась рядом с зоной стыков?

– Первые матчи после зимней паузы мы провели не очень хорошо, потом начали выигрывать, сыграли вничью с "Локомотивом". Думаю, мы набрали хорошую форму, надеюсь, в дальнейшем это поможет нам занять более высокое место.

– Перед матчем Игорь Ледяхов говорил, что вы постараетесь не просто набрать очки, а выиграть. Наверное, не ожидали, что сделаете это с крупным счетом?

– Не ожидали. Все-таки мы играли от обороны. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)