Магомед Даудов: "Терек" не собирается играть в закулисный футбол"

Президент "Терека" Магомед Даудов в интервью клубной пресс-службе опроверг информацию о том, что он заходил в судейскую комнату во время домашнего матча 11-го тура чемпионата России против "Рубина" (3:1).

– Как вы прокомментируете появившиеся в СМИ сообщения о том, что вы якобы заходили в судейскую комнату во время матча "Терека" с " Рубином"?

– Нет никакого желания комментировать слухи. Через десять дней после матча неизвестный пишет в интернете, что я заходил в судейскую, и мы должны на это реагировать? Пусть предоставит факты, и если они есть, надо обращаться в соответствующие органы, а не распространять слухи. Для этого в российском футболе есть контрольно–дисциплинарный комитет, а любые нарушения при проведении игр фиксируются делегатом и инспектором.

– Не кажется ли вам из той же серии и истерика по поводу матча грозненцев с "Уралом"?

– Видеть в одном конкретном противостоянии ошибки футболистов и делать из них выводы о неспортивном характере – как минимум предвзятое отношение к определенным клубам. В каждом туре есть матчи, в которых ошибки влияют на результат. Если сам факт неспортивного характера матча есть, скрыть его невозможно. Есть законы, соответствующие органы, куда следует обратиться со своей доказательной базой. А так, все это одни разговоры и слухи. "Терек" не собирается играть в закулисный футбол. У нас амбициозная и уважающая себя команда.

Сергей Лапочкин: "В судейской посторонних не было.

Мои слова легко подтвердить. На стадионе есть камеры" //

Инспектор матча "Терек" – Рубин": "Даудова в судейской не видел" //

Артур Григорьянц: "Президент "Терека" заходил в судейскую?

У КДК нет оснований для возбуждения дела" //

"Кадыров и Даудов не могли находиться в судейской во время матча "Терек" – "Рубин"