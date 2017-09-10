Магомед Даудов: "Ахмату" немного не повезло, но ничья с одним из лидеров чемпионата - приемлемый результат"

Президент "Ахмата" Магомед Даудов отметил, что грозненцам немного не хватило для победы в матче 9-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1). Он также добавил, что ничья с одним из лидеров премьер-лиги – приемлемый результат.

– Конечно, мы всегда ждем и желаем нашей команде побед. Но предугадать результат невозможно. В этом особенность футбола. А когда встречаются такие амбициозные, проповедующие атакующий футбол команды, как "Ахмат" и "Локомотив", судьбу поединка решают эпизоды.

Сегодня был интересный матч, в котором нашим ребятам немного не повезло. Они больше атаковали и создавали моменты, особенно во втором тайме. Тем не менее, ничья с одним из лидеров чемпионата – приемлемый результат, – написал в Инстаграме Даудов.

Трансляция матча "Ахмат" - "Локомотив"