Мачей Рыбус: "Локомотив" ждет хороший, но при этом очень тяжелый матч против "Краснодара"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус считает, что матч 6-го тура чемпионата России против "Краснодара" будет тяжелым. Игра состоится 1 сентября, 18:00 по московскому времени.

– "Краснодар" – очень хорошая команда, – цитируют "Известия" Рыбуса. – С ними всегда непросто играть, а тем более у них дома, на их отличном стадионе. Уверен, нас ждет хороший, но при этом очень тяжелый матч. Надо показать в Краснодаре хороший футбол и победить.