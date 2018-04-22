Лука Джорджевич: "Видел Дзюбу в раздевалке – он очень устал"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич после матча 27-го тура чемпионата России с "Зенитом" (3:3) отметил, что ему очень понравилась встреча. По словам форварда, права на которого принадлежат питерцам, в концовке матча хозяева больше заслужили победы.

– За кого болели сегодня?

– Без комментариев.

– Тогда как вам матч?

– Космос! "Арсенал" провел топовый матч против такой команды, как "Зенит". В конце, как мне кажется, "Арсенал" даже больше заслуживал победы. Это было бы справедливее. Конечно же, мне тоже хотелось сыграть в таком матче. Но как и в любом другом, ничего особенного. Просто это дополнительный шанс показать себя.

– За Дзюбу рады?

– Конечно. Он выиграл много единоборств, старался, очень хотел забить. В конце ему это удалось. Видел Артема в раздевалке – он очень устал. (Михаил ГОНЧАРОВ)