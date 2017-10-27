Лука Джорджевич: "Манчини сказал, что у меня не будет возможности постоянно играть в "Зените"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич перед матчем 15-го тура против ЦСКА в интервью "СЭ" отметил, что Роберто Манчини посоветовал ему найти команду, где он сможет играть. По словам форварда, последний раз он общался с итальянцем летом.

- Когда в последний раз разговаривали с Роберто Манчини?

- Летом. Он сказал, что в "Зените" у меня не будет возможности играть постоянно и предложил подумать об аренде, найти команду, где я буду постоянно выходить на поле и прибавлять. В итоге я оказался в "Арсенале".

- С кем из игроков "Зенита" вы поддерживаете связь?

- С Ивановичем, Кришито, Дзюбой, Жирковым.

- Что вам сказал Дзюба после поражения от "Арсенала"?

- Я с ним не общался. Поговорили немного с Кришито и Ивановичем. Они, конечно, были очень расстроены. В то же время понимают, что у них сильная команда, которая способна взять золото. Считаю, у питерцев очень большие шансы занять первое место. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Луки Джорджевича