"Локомотив" взял болельщика в штаб на один матч

Московский клуб провел акцию – пригласил болельщика "Локомотива", 23-летнего студента Виталия Рылкова стать частью команды. Молодой человек принял участие в конкурсе и случайным образом был выбран победителем. В качестве награды "Локо" предоставил ему возможность поработать в реальных условиях на выездном матче с "Рубином" в Казани.

Рылков встретился с президентом клуба Ильей Геркусом, получил указания от администраторов Анатолия Машкова, Сергея Гришина и Руслан Элдерханова, облачился в экипировку и в аэропорту познакомился с командой и главным тренером Юрием Семиным.

Напомним, что матч 5-го тура чемпионата России "Рубин" – "Локомотив" в среду, 9 августа, завершился со счетом 1:1. "Локо" после 7 туров набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице.