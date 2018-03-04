"Локомотив" – "Спартак": четвертая мартовская ничья подряд

"Локомотив" и "Спартак" в восьмой раз провели матч чемпионата России в марте – сегодня в рамках 21-го премьер-лиги они сыграли вничью – 0:0.
Но если в первых четырех встречах одной из команд удавалось взять верх, то четыре последних неизменно завершались миром. Причем забитых мячей зрители дождались только однажды – чуть меньше года назад на стадионе "Локомотив". (Кирилл БУРДАКОВ)
|
Дата
|
Стадион
|
Матч
|
Голы
|
20.03.1994
|
Торпедо
|
Спартак – Локомотив – 3:1
|
Бесчастных-2, Пятницкий – Гарин
|
15.03.1996
|
Локомотив
|
Локомотив – Спартак – 0:2
|
Аленичев, Горлукович
|
22.03.2002
|
Лужники
|
Спартак – Локомотив – 1:2
|
Баранов – Пименов-2
|
28.03.2010
|
Лужники
|
Спартак – Локомотив – 2:1
|
Сухи, Ари – Алиев
|
16.03.2013
|
Лужники
|
Спартак – Локомотив – 0:0
|
-
|
30.03.2014
|
Локомотив
|
Локомотив – Спартак – 0:0
|
-
|
18.03.2017
|
Локомотив
|
Локомотив – Спартак – 1:1
|
Ари – Промес
|
04.03.2018
|
Локомотив
|
Локомотив – Спартак – 0:0
|
-