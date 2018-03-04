"Локомотив" – "Спартак": четвертая мартовская ничья подряд

"Локомотив" и "Спартак" в восьмой раз провели матч чемпионата России в марте – сегодня в рамках 21-го премьер-лиги они сыграли вничью – 0:0.

Но если в первых четырех встречах одной из команд удавалось взять верх, то четыре последних неизменно завершались миром. Причем забитых мячей зрители дождались только однажды – чуть меньше года назад на стадионе "Локомотив". (Кирилл БУРДАКОВ)