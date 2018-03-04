20:00 4 марта | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" – "Спартак": четвертая мартовская ничья подряд


"Локомотив" и "Спартак" в восьмой раз провели матч чемпионата России в марте – сегодня в рамках 21-го премьер-лиги они сыграли вничью – 0:0.

Но если в первых четырех встречах одной из команд удавалось взять верх, то четыре последних неизменно завершались миром. Причем забитых мячей зрители дождались только однажды – чуть меньше года назад на стадионе "Локомотив". (Кирилл БУРДАКОВ)

Дата

Стадион

Матч

Голы

20.03.1994

Торпедо

Спартак – Локомотив – 3:1

Бесчастных-2, Пятницкий – Гарин

15.03.1996

Локомотив

Локомотив – Спартак – 0:2

Аленичев, Горлукович

22.03.2002

Лужники

Спартак – Локомотив – 1:2

Баранов – Пименов-2

28.03.2010

Лужники

Спартак – Локомотив – 2:1

Сухи, Ари – Алиев

16.03.2013

Лужники

Спартак – Локомотив – 0:0

-

30.03.2014

Локомотив

Локомотив – Спартак – 0:0

-

18.03.2017

Локомотив

Локомотив – Спартак – 1:1

Ари – Промес

04.03.2018

Локомотив

Локомотив – Спартак – 0:0

-
Локомотив – Спартак М

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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