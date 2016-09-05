18:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" проиграл "Арсеналу" в дебютном матче Денисова

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"Локомотив" в товарищеском матче уступил "Арсеналу". Единственный мяч в начале второго тайма забил полузащитник Андрей Горбанец. Отметим, что за железнодорожников дебютировали Игорь Денисов и Игорь Портнягин.

Москва

Товарищеский матч

"Локомотив" (Москва) – "Арсенал" (Тула) – 0:1 (0:0)

Гол: Горбанец, 50.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Патриот Сибири

Да не аура это, а банальная переоценка. Сейчас как пить дать у Локомотива пойдут голы из опорной зоны. Это фишка всех команд Денисова. Зато он, как всегда, будет "лучшим опорником страны".

19:21

waleriy

Ну все в первую лигу , аура у денисова плохая.

18:44

П_о_в_а_р

Читаемо.

18:33

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