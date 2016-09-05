"Локомотив" проиграл "Арсеналу" в дебютном матче Денисова

"Локомотив" в товарищеском матче уступил "Арсеналу". Единственный мяч в начале второго тайма забил полузащитник Андрей Горбанец. Отметим, что за железнодорожников дебютировали Игорь Денисов и Игорь Портнягин.

Москва

Товарищеский матч

"Локомотив" (Москва) – "Арсенал" (Тула) – 0:1 (0:0)

Гол: Горбанец, 50.