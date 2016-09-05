"Локомотив" проиграл "Арсеналу" в дебютном матче Денисова

"Локомотив" в товарищеском матче уступил "Арсеналу". Единственный мяч в начале второго тайма забил полузащитник Андрей Горбанец. Отметим, что за железнодорожников дебютировали Игорь Денисов и Игорь Портнягин.
Москва
Товарищеский матч
"Локомотив" (Москва) – "Арсенал" (Тула) – 0:1 (0:0)
Гол: Горбанец, 50.
Патриот Сибири
Да не аура это, а банальная переоценка. Сейчас как пить дать у Локомотива пойдут голы из опорной зоны. Это фишка всех команд Денисова. Зато он, как всегда, будет "лучшим опорником страны".
19:21
waleriy
Ну все в первую лигу , аура у денисова плохая.
18:44
П_о_в_а_р
Читаемо.
18:33