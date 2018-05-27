"Локомотив" предложил "Барселоне" за Видаля больше, чем "Атлетико" и "Севилья"

"Локомотив", "Атлетико" и "Севилья" интересуются защитником "Барселоны" Алейшем Видалем, информирует elgoldigital.com. Как отмечается, самое выгодное предложение каталонскому клубу сделал московский клуб.

"Локомотив" уже сообщил "Барселоне", что готов заплатить за 28-летнего испанца 8 миллионов евро. "Барселона" намерена принять самое выгодное предложение.

В этом сезоне Видаль сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи. Он перешел в "Барселону" летом 2015 года из "Севильи".