"Локомотив" поздравил Галаджана с 19-летием

"Локомотив" поздравил с днем рождения воспитанника команды Артема Галаджана. Сегодня нападающему московской команды исполняется 19 лет. На его счету в этом сезоне 4 матча в чемпионате России и 1 голевая передача.

"Поздравляем Артема Галаджана с 19-летием! Счастья и успехов в основной команде!" - говорится в сообщении на официальной странице клуба в Твиттере.