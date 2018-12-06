"Локомотив" подтвердил, что Ротенберг получил травму крестообразных связок

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг в пятницу будет прооперирован в связи с травмой передней крестообразной связки коленного сустава. 32-летний игрок получил повреждение в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Рубина" (1:0).

- Сегодня Борису Ротенбергу было проведено обследование, по результатам которого диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Завтра Борису предстоит операция. О сроках реабилитации будет известно позднее. Здоровья, Боря! - сообщается в официальном Твиттере "Локо".

Сегодня Борису Ротенбергу было проведено обследование, по результатам которого диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

Завтра Борису предстоит операция. О сроках реабилитации будет известно позднее. Здоровья, Боря! 🙏 pic.twitter.com/kpY9MdUMmU – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 6 декабря 2018 г.

В текущем сезоне Ротенберг провел 5 матчей за железнодорожников.

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