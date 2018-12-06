18:35 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" подтвердил, что Ротенберг получил травму крестообразных связок

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Защитник "Локомотива"  Борис Ротенберг в пятницу будет прооперирован в связи с травмой передней крестообразной связки коленного сустава. 32-летний игрок получил повреждение в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Рубина" (1:0).

- Сегодня Борису Ротенбергу было проведено обследование, по результатам которого диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Завтра Борису предстоит операция. О сроках реабилитации будет известно позднее. Здоровья, Боря! - сообщается в официальном Твиттере "Локо".

В текущем сезоне Ротенберг провел 5 матчей за железнодорожников.

Локомотив - Рубин

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