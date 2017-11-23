"Локомотив" подшутил над "СКА-Хабаровск" по поводу своей эмблемы

Пресс-служба "Локомотива" в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" оригинальным образом подшутила над хабаровским клубом. Хабаровчане в анонсе матча с железнодорожниками, опубликованном в Твиттере, ошибочно вставили старую эмблему "Локо". В ответ на это москвичи на своей странице в социальной сети потроллили дальневосточников : "Коллеги, у вас файл с нашей новой эмблемой не оттаял?".
Также красно-зеленые выложили пост о том, что будет измерять температуру поля на "РЖД Арене" перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена".
Напомним, что матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Игра железнодорожников против "Копенгагена" пройдет сегодня. Начало игры – 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Коллеги, у вас файл с нашей новой эмблемой не оттаял? 😉 pic.twitter.com/kaARJwXaEU– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 ноября 2017 г.
Теперь планируем измерить температуру поля...#ктознаеттотпоймет#UEL #ЛокоКопенгаген pic.twitter.com/VsAuDG2Wr2– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 ноября 2017 г.
aad
shpasic -5
19:31
shpasic
сколько сейчас градусов мороза в Москве?
19:07