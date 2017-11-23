"Локомотив" подшутил над "СКА-Хабаровск" по поводу своей эмблемы

Пресс-служба "Локомотива" в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" оригинальным образом подшутила над хабаровским клубом. Хабаровчане в анонсе матча с железнодорожниками, опубликованном в Твиттере, ошибочно вставили старую эмблему "Локо". В ответ на это москвичи на своей странице в социальной сети потроллили дальневосточников : "Коллеги, у вас файл с нашей новой эмблемой не оттаял?".

Также красно-зеленые выложили пост о том, что будет измерять температуру поля на "РЖД Арене" перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена".

Напомним, что матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Начало игры – 12.00 по московскому времени (19.00 – по местному). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Игра железнодорожников против "Копенгагена" пройдет сегодня. Начало игры – 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.