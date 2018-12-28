"Локомотив" начал переговоры по новому контракту с Фернандешем? Отвечает его агент

Паулу Барбоза, официальный представитель полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, сообщил "СЭ", что руководство московского клуба пока не начало с переговоры о новом соглашении хавбека.

– Пока нет никаких новых данных, как было, так и остается, – отметил Барбоза. – У Мануэла есть контракт до конца сезона, и помимо этого я не могу ничего говорить.

– Фернандеш имеет право договариваться с другими командами поскольку до завершения срока контракта осталось полгода, поступали ли уже предложения по нему?

– Интерес к Мануэлу был и есть, но пока ничего не могу сказать.

– Когда ожидаете действий от "Локо"?

– Нужно внимательно смотреть, как все будет дальше развиваться.

В текущем сезоне чемпионата России Фернандеш провел 15 матчей в составе "Локомотива", отметился 3 голами и 3 результативными пасами. (Игорь Новиков)