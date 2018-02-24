"Локомотив" будет готовиться к матчу со "Спартаком" в Турции

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сказал, что команда будет готовиться к матчу 21-го тура чемпионата России против "Спартака" в Турции. Сбор железнодорожников продлится до 28 февраля.

- Только прилетели в Турцию, сейчас поедем на тренировку, - цитирует ТАСС Семина. - Будем здесь до 28-го числа.

Напомним, матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта. Для обеих команд эта встреча станет первой в весенней части чемпионата России.

После 20 туров команда Семина занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Красно-белые, набрав 37 очков, занимают третье место.