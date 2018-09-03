"Локо" зафиксировал практически двукратное увеличение количества владельцев абонементов по сравнению с сезоном-2017/18

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус сообщил, завершилась продажа абонементов на игры команды сезона-2018/19. Зафиксировано практически двукратное увеличение количества владельцев сезонных билетов по сравнению с прошлым годом.

- Сегодня я рад сообщить вам, что с закрытием продаж абонементов на текущий сезон мы фиксируем практически двукратное увеличение количества владельцев сезонных билетов по сравнению с прошлым годом, - написал Геркус в Инстаграме. - "Локомотив" скоро поделится рекордными цифрами. А пока хочется отметить, что это именно ваш очередной рекорд!

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам