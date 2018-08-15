"Ливерпуль" отказался от предложения "Торино" по Груичу, которым интересуется ЦСКА

"Ливерпуль" отверг предложение "Торино" по полузащитнику Марко Груичу, сообщил в своем Твиттере журналист Liverpool Echo Джеймс Пирс.

Сообщается, что итальянский клуб хотел арендовать игрока на год с правом последующего выкупа за 10 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что 22-летним сербом интересуется ЦСКА.

Груич перешел в "Ливерпуль" из "Црвены Звезды" в 2016 году. В прошлом сезоне он провел за "красных" 6 матчей во всех турнирах, получив одну желтую карточку. Вторую половину сезона-2017/18 он выступал за "Кардифф Сити" на правах аренды (13 игр, 1 гол, 5 предупреждений).

Liverpool have turned down an approach from Torino to sign Marko Grujic. The Serie A club wanted a loan with the option to buy him for 10million Euros next summer. #LFC https://t.co/plO2aR0oHA – James Pearce (@JamesPearceEcho) 15 августа 2018 г.

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