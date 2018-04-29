Левников правильно засчитал гол "Спартака"

На 81-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Амкар" – "Спартак" верное решение принял арбитр Кирилл Левников, засчитав взятие ворот хозяев поля. Несколько игроков пермской команды пытались это оспорить, указывая, что Промес помешал Нигматуллину выбить мяч. Но им следует винить в случившемся своего партнера – Белорукова. Тот толкнул в спину спартаковца – и в итоге произошел контакт Промеса с голкипером. (Александр БОБРОВ)