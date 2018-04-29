15:49 | Футбол — РФПЛ

Левников правильно засчитал гол "Спартака"

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На 81-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Амкар""Спартак" верное решение принял арбитр Кирилл Левников, засчитав взятие ворот хозяев поля. Несколько игроков пермской команды пытались это оспорить, указывая, что Промес помешал Нигматуллину выбить мяч. Но им следует винить в случившемся своего партнера – Белорукова. Тот толкнул в спину спартаковца – и в итоге произошел контакт Промеса с голкипером. (Александр БОБРОВ)

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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гиена

А что еще можно прочитать в проспартавском спартак-экспрессе в комментариях проспартаковского Боброва. Конечно гол чистый, даже если бы как в регби в ворота его занесли, все равно чистый был бы.

16:45

баламошка

Да тут обсуждать нечего, чистый гол, кристальный, как слеза баламошки.

16:12

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