Леонид Слуцкий: "Траоре отсутствовал по семейным обстоятельствам"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Анжи" (2:0) остался доволен вторым таймом. По словам наставника, могли забить и больше, передает из Ватутинок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- В первом тайме нам было чуть сложнее, у "Анжи" был более оптимальный состав, пришлось побольше обороняться. Но после перерыва мы играли намного лучше и могли быть еще эффективнее в завершающей стадии.

- Что случилось с Траоре?

- Он отсутствует по семейным обстоятельствам.

- Если бы Чепчугов, не дай бог, получил травму, кто бы играл в воротах? Ведь у Акинфеева и Помазуна травмы.

- Сыграл бы Овчинников. Не Сергей Иванович, а дублер.

- Кто играл под фамилией Чалова? Это же не он...

- Молодой парень, 99-го года рождения.

- Россиянин?

- Нет.

- Как вам молодые? Гордюшенко, например.

- Как раз Гордюшенко нами как молодой не рассматривается. Остальным пока тяжеловато. Но они стараются, набираются опыта.